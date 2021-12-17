Вторую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом

17 декабря стартовала процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток 2", сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Ранее были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности второй нитки газопровода.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил в начале сентября. В октябре газопровод был готов к запуску. В середине ноября федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2".

Агентство Bloomberg отмечало, что процесс получения разрешения на использование газопровода грозит затянуться до мая 2022 года.