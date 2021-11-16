16 Ноября 2021
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строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2".

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, если оператор был создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Швейцарская Nord Stream 2 решила не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствие с законодательством Германии.

Процесс сертификации продолжится, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода, пишут "Известия".

На фоне этих новостей цена газа в Европе начала расти, а акции "Газпрома", напротив, дешеветь.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии. Агентство Bloomberg отмечало, что процесс получения разрешения на использование газопровода грозит затянуться до мая 2022 года.

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Теги: северный поток-2, германия



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