Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД России. Об этом она сообщила в соцсетях.

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"Всем привет, я нахожусь в Дипломатической академии, которую, кажется, сегодня уже закончила. Защитила свою магистерскую диссертацию, поэтому счастливая. Тема у меня великолепная, моя тема: "Российско-украинские отношения в контексте безопасности в Восточной Европе". Поэтому поздравляйте меня!" – говорит в видеообращении Поклонская.