17 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Поклонская гуляет по торговым центрам в Москве и троллит Собянина

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не слишком торопится на новое место работы.

Экс-депутат Госдумы то постит сибаритские видео со своей крымской фазенды, то разгуливает на шпильках по столичным торговым центрам, нахваливая новогоднее убранство. И мимоходом троллит мэра Москвы, используя фразу, ставшую мемом во время агитационной кампании в столице.

"Торговые центры Москвы, как и сама столица украшены великолепно и невозможно пройти мимо…особенно красивых тигров! P. S. Как же похорошела Москва при Собянине", - написала Поклонская в своем Telegram-канале под фото с символом наступающего года по восточному календарю.

Наталья Поклонская(2021)|Фото: t.me/poklonskaya_nv

Теги: наталья поклонская, торговый центр, сергей собянин, москва



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