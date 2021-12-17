Поклонская гуляет по торговым центрам в Москве и троллит Собянина

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не слишком торопится на новое место работы.

Экс-депутат Госдумы то постит сибаритские видео со своей крымской фазенды, то разгуливает на шпильках по столичным торговым центрам, нахваливая новогоднее убранство. И мимоходом троллит мэра Москвы, используя фразу, ставшую мемом во время агитационной кампании в столице.

"Торговые центры Москвы, как и сама столица украшены великолепно и невозможно пройти мимо…особенно красивых тигров! P. S. Как же похорошела Москва при Собянине", - написала Поклонская в своем Telegram-канале под фото с символом наступающего года по восточному календарю.