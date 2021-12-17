17 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Отмену техосмотра и уголовную ответственность для лихачей Госдума одобрит на следующей неделе

Госдума поторопила правительство с отзывами на два резонансных законопроекта – по отмене техосмотра и по ужесточению ответственности за опасную езду. Сегодня на пленарном заседании стало известно, что положительные отзывы от кабмина поступили, и после разбора в профильных комитетах уже во вторник документы будут рассмотрены во втором и первом чтениях соответственно.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документы имеют все шансы на принятие до конца текущей осенней сессии, хоть она и заканчивается в ближайшую среду, поскольку по обоим вопросам у фракций есть какой-никакой консенсус.

А поскольку последнее заседание в этом году у Совета Федерации в следующую пятницу, то законопроекты могут дойти до Нового года и до президента.  

Теги: отмена техосмотра, уголовная ответственность, опасное вождение, госдума, правительство



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