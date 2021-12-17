В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год

В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год. В целях реализации поручения президента Российской Федерации об увеличении прожиточного минимума на 2022 год принято постановление правительства Тюменской области от 10.12.2021 № 818-п "О внесении изменений в постановление от 10.09.2021 № 550-п".

Согласно указанному постановлению с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере:

- в расчете на душу населения — 12 654 руб.;

- для трудоспособного населения — 13 793 руб.;

- для пенсионеров — 10 882 руб.;

- для детей — 12 475 руб.

Отметим, что на 2021 год прожиточный минимум был сверстан в следующих параметрах: в расчете на душу населения 11 748 рублей; для трудоспособного населения 12 376 рублей; для пенсионеров 9 958 рублей; для детей 11 995 рублей.

Добавим, что минимальная заработная плата в Тюменской области в 2021 году составляет 12871 рубль. На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области снизилось число жителей, живущих за чертой бедности с 14% в 2020 году до 12,7% в 2021. Такой процент населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума.