16 Декабря 2021
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Тюменской области снизилось число жителей, живущих за чертой бедности

12,7% жителей Тюменской области имеют доходы ниже прожиточного минимума. Такие цифры были озвучены сегодня главой департамента соцразвития Дмитрием Грамотиным во время заседания областной думы.

Было отмечено, что число тюменцев, живущих за чертой бедности, снизилось с 14% в 2020 г.

В настоящий момент прожиточный минимум в регионе в расчете на душу населения составляет 11 748 руб., для трудоспособного населения – 12 376 руб., для пенсионеров – 9 958 руб., для детей –11 995 руб.

Прожиточный минимум — величина дохода, которая считается достаточной для обеспечения набора пищевых продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Теги: прожиточный минимум, доход



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