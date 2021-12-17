Роспотребнадзор объяснил необходимость дезинфекции в тюменских школах

Дезинфекция в тюменских школах 14 декабря проводилась по предписанию регионального управления Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Такое заявление сделала сегодня руководитель ведомства Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании областного оперативного штаба.

По ее словам, заболеваемость населения региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. При этом среди детей заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю увеличилась на 54%.

"В связи с ухудшением ситуации по ОРВИ и гриппу департаменту образования и науки было выдано предписание о проведении 14 декабря дезинфекции в помещениях общеобразовательных организаций", - отметила Галина Шарухо.

Напомним, что санитарная обработка помещений всех школ Тюмени проводилась всего один день, однако это мероприятие вызвало беспокойство у некоторых граждан. Известно, что около десяти человек написали коллективное обращение к Галине Шарухо с просьбой разъяснить необходимость санобработки и высказывая беспокойство, что "дезинфекция может навредить детям".