Школьники Тюмени уходят на "дистант"

В Тюмени школьники один день будут учиться дистанционно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний один день – во вторник, 14 декабря – все школы Тюмени будут проводить санитарную обработку помещений", - сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Там добавили, что, по информации регионального департамента образования, во всех школах города первая и вторая смены будут учиться дистанционно.