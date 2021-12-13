14 Декабря 2021
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Образование Тюменская область
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Школьники Тюмени уходят на "дистант"

В Тюмени школьники один день будут учиться дистанционно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний один день – во вторник, 14 декабря – все школы Тюмени будут проводить санитарную обработку помещений", - сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Там добавили, что, по информации регионального департамента образования, во всех школах города первая и вторая смены будут учиться дистанционно.

Теги: Тюмень, школы, санобработка



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