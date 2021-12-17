УФАС приостановило закупку автомобиля для администрации Магнитогорска за 7,4 млн рублей

УФАС из-за жалобы приостановило аукцион на поставку автомобиля для администрации Магнитогорска за 7,4 млн рублей. Рассмотрение жалобы назначено на 21 декабря.

Аукцион на поставку автомобиля был минивен марки Volkswagen был объявлен 9 декабря. Сегодня завершился прием заявок.

В УФАС обратился лидер челябинского "Яблока" Ярослав Щербаков. Он просит отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 млн руб., а также избыточных технических характеристик, которые ограничивают выбор автомобиля конкретной маркой и моделью - Volkswagen Comfortline Long.

Ранее стало известно, что администрацию Верхнеуральского района проверит Главное контрольное управление Челябинской области из-за покупки автомобиля Toyota Camry.