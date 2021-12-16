16 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

ГКУ проверит администрацию челябинского района из-за покупки Toyota Camry

Администрацию Верхнеуральского района проверит Главное контрольное управление Челябинской области из-за покупки автомобиля Toyota Camry, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока".

Лидер челябинского отделения партии Ярослав Щербаков направил в ГКУ обращение по информации о нарушении законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при проведении аукциона на поставку легкового автомобиля.

В ответе говорится, что внеплановая проверка в отношении администрации Верхнеуральского района будет назначена в первом квартале 2022 года.

17 ноября мэрия района объявила аукцион на поставку легкового автомобиля. Начальная цена закупки – составила 2,48 млн рублей. На аукцион было подано две заявки. Победителем признана компания "Нэстор", которая поставит автомобиль за 2,34 млн рублей.

Теги: иномарка, закупка, проверка, ГКУ,



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