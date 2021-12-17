У 20% россиянин "тринадцатая зарплата" уйдет на выплату долгов и кредитов

Большинство россиян, ожидающих так называемую "тринадцатую зарплату", потратят ее на выплаты по кредитам и на раздачу долгов. Об этом заявили 20% респондентов, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.ru.

В 2020 году такие планы были только у 14% опрошенных.

12% собираются инвестировать премию по итогам года или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов.

Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким. Еще 7% россиян планируют потратить премию на ремонт, благоустройство и покупку мебели.

В мае ЦБ сообщил, что по итогам первого квартала текущего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

При этом россияне не возвращают каждый десятый кредит. Больше всего просрочек (90 дней и более) фиксируется по кредитам наличными (60%).