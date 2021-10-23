Россияне не возвращают каждый десятый кредит – исследование

Россияне не возвращают каждый десятый кредит. Больше всего просрочек (90 дней и более) фиксируется по кредитам наличными (60%). Также много просрочек по кредитным картам (37%). Чем крупнее кредит (и чем сложнее его одобрение), тем меньше просрочек: в автокредитах таких всего 1,5%, в ипотечном кредитовании – 0,5%, это данные исследования Национальной ассоциации коллекторских агентств и бюро кредитных историй "Эквифакс", на которые ссылается РИА Новости.

По данным опроса, проведенного аналитическим центром университета "Синергия", сейчас около 56% россиян выплачивают кредиты. 21% сограждан собирается взять кредит в ближайший год, у 78,4% таких планов нет.

Почти треть (29,6%) из тех, кто занимал деньги у банка, брали 1-3 млн руб. На втором месте по популярности небольшой кредит – от 150 тыс. до 500 тыс. руб. (23,2% опрошенных предпочитали такие суммы). 15,4% респондентов брали кредит на 500 тыс. – 1 млн руб.

Пятая часть граждан (21,4%) берет в кредит сумму до 100 тыс. руб. И только 10,4% граждан взяли кредит на более чем 6 млн руб.

Также выяснилось, что 70,4% сограждан готовы отдавать на погашение кредита до четверти ежемесячного дохода. Треть дохода готовы направлять на обслуживание займа 15,4%, половину – 9,4%. Еще 4,8% граждан готовы отдавать за кредит большую часть дохода.