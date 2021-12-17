В Нефтеюганске второй день подряд эвакуировали школы

В Нефтеюганске второй день подряд эвакуируют школы из-за ложных сообщений об угрозе взрыва, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации администрации города, все учреждения обследованы, подозрительных предметов обнаружено не было.

"Уважаемые жители города, просим сохранять спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов и администрации города. Во всех учреждениях дежурят сотрудники полиции. Образовательные учреждения, перед началом учебного процесса обследуют специалисты кинологи. К школам приближены группы быстрого реагирования отдела вневедомственной охраны", — говорится в сообщении администрации.

Напомним, первые эвакуации прошли накануне. В telegram-канале анонимный пользователь пообещал устроить в школах "глобальные приколы". Сейчас этот канал заблокирован. Ранее с просьбой заблокировать канал в Роскомнадзор обратился депутат думы Югры Николай Заболотнев.