16 Декабря 2021
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эвакуация школ в Нефтеюганске (2021) | Фото: Это Юганск, детка!

В Нефтеюганске эвакуировали все школы: аноним пообещал "устроить в школах глобальные приколы"

В Нефтеюганске сегодня были эвакуированы все школы из-за анонимных угроз "устроить в школах города глобальные приколы", передает корреспондент Накануне.RU.

На место выехали все спецслужбы. Однако тревога оказалась ложной.

Школьников отпустили домой.

эвакуация школ в Нефтеюганске(2021)|Фото: Это Юганск, детка!

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено.

"Накануне, при мониторинге мессенджеров, был обнаружен подозрительный телеграм-канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, 5 отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области. Подготовлено поручение главы города "Об организации мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций", проведено совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций. Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города", - говорится в сообщении.

Теги: аноним, эвакуация, лжеминирование, школы



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