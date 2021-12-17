После трагедии на Эльбрусе в МЧС не против вернуться к советской системе регистрации туристов

МЧС собирается навести порядок с организацией экстремального туризма на Эльбрусе. Одним из поводов к началу такой работы стала осенняя трагедия, когда погибли несколько человек из туристической группы, совершавшей восхождение на гору.

Врио главы МЧС Александр Чуприян в целом считает, что система контроля за туристами отсутствует и ставит в пример советские времена.

"В Советском Союзе ни одна группа в горах не могла никуда самостоятельно пойти без сопровождения инструктора и без альпинистской подготовки. А сейчас, смотрите, сколько неорганизованных сплавов! – сказал Чуприян в интервью РБК. - На Эльбрусе группа из 19 человек ушла на восхождение вопреки рекомендациям МЧС России. Деньги же они заплатили. Единственное, что они сделали, — зарегистрировались, и это спасло их от полной гибели. Из 19 человек 14 мы спустили живых с высоты 5400 при температуре -20 и порывах ветра от 40 до 70 м/с. Это немыслимо. Пример того, как спасатели совершили очередной подвиг. Кстати, мы сейчас направили ходатайство об их награждении, в том числе и госнаградами".

"Необходимо наладить здесь систему. В МЧС должны понимать, кто ответственен за туристические группы, по каким тропам они идут, какой сложности маршруты, кто их аттестует как группы, какой инструктаж они проходят и какое оборудование при этом имеют. Сейчас главные игроки на этом поле — Ростуризм и Минприроды", - добавляет врио министра.

Он отметил, что предстоит большая работа с нормативной базой, в этом МЧС поддерживает Генпрокуратура. При этом усложнять туристическому бизнесу жизнь в ведомстве не хотят.

Также Чуприян завуалировано пожаловался на не самую лучшую оснащенность горноспасателей.

"Что касается МЧС России, то мы заинтересованы в новой технике, в альпинистском оборудовании. С ним нужно грамотно обращаться: самому не погибнуть и людей спасти. Но по-прежнему мы больше сильны духом. В этом и есть ценность спасателя России. Дух — основа победителя. Вы не сомневайтесь, техника существует. Просто я опять говорю, что нам все время хочется чего-то более современного, более эффективного", - сказал врио министра.

По словам Чуприяна, планируется ввести дополнительную соцзащиту для горноспасателей (в том числе и работающих в шахтах).