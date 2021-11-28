28 Ноября 2021
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Общество Крым
Наталья Поклонская (2021) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

В неглиже и с царем: Поклонская опубликовала видео из собственной спальни

Экс-прокурор, экс-депутат, а ныне – посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не спешит на новую работу в Африку (тем более, что там сейчас разгулялся омикрон – новый штамм коронавируса).
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В своем Instagram Поклонская опубликовала видео достаточно интимного характера: как она просыпается в своем доме в Крыму.

Наталья Поклонская(2021)|Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

"Вот так проходит мое выходное утро", - написала она. Из видео можно узнать, что спать Поклонская предпочитает в шелковом неглиже, что в будуаре у нее на видном месте портрет царя Николая II, что кофе ей делает аппарат фирмы DeLonghi, а дом отдаленно напоминает особняк Волочковой (у которой, кстати, тоже на почетном месте висит портрет последнего русского императора).

Теги: наталья поклонская, спальня, instagram



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