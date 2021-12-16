16 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Пятерочка, открытие магазина в Екатеринбурге (2017) | Фото: Накануне.RU

От "Пятерочки" потребовали снизить цены на яйца и сливочное масло в Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение торговой сети "Пятерочка" о необходимости снизить цены на ряд продуктов в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения были выявлены в Локомотивном городском округе.

"Служба установила, что там стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами", - рассказали в ФАС.

Теперь торговой сети нужно снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масла. Сделать это "Пятерочка" должна в течение 10 дней с момента получения предупреждения или будет возбуждено дело по факту злоупотребления доминирующим положением.

Теги: Пятерочка, продукты, цены, ФАС,



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