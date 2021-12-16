Илон Маск выступил против принудительной вакцинации

Гендиректор компании Tesla Илон Маск выступил против принудительной ковид-вакцинации и заявил, что такого не должно быть в США.

Он сказал, что поддерживает вакцинацию, но против принуждения, тем более под страхом лишить человека работы.

Напомним, Джо Байден издал указ об обязательной ковид-вакцинации почти всех работающих американцев, но инициатива была заблокирована Федеральным апелляционным судом, который назвал ее чрезмерной и ошибочной. При этом в ряде штатов принуждение к вакцинации запрещено.