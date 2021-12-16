Алексей Текслер отправил в отставку вице-губернатора Голицына

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Евгения Голицына, избранного председателем облизбиркома, от должности вице-губернатора. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Также в отставку ушли начальник управления по внутренней политике региона Виталий Шиков, замначальника главного управления молодежной политики Оксана Ергунова и первый замначальника управления общественных связей правительства области Наталья Гавриш, которые вошли в новый состав избирательной комиссии области.

Напомним, 9 декабря председателем избирательной комиссии Челябинской области избран Евгений Голицын. Такое решение принято на первом организационном заседании комиссии. Заместителем председателя облизбиркома стал юрист регионального исполкома "Единой России" Артем Миронов, а секретарем комиссии – Наталья Гавриш, которая до 2016 года уже занимала эту должность.

Исполнение обязанностей начальника управления внутренней политики Челябинской области возложено на Евгения Горяева.