МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из ФРГ
Россия ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии, заявили в МИД РФ.
"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что в ближайшее время будет сделано заявление.
Решение ФРГ выслать дипломатов связано с "делом Хангошвили". Напомним, 15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Суд постановил, что Соколов действовал по приказу властей России и был сотрудником служб госбезопасности.
В МИД Германии после оглашения приговора был вызван посол России Сергей Нечаев, ему заявили о высылке из страны двух российских дипломатов.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что убийство Хангошвили "нарушает суверенитет Германии". Дипломат подчеркнула, что теперь диалог Москвы и Берлина осложнился, пишет Regnum.