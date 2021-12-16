МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из ФРГ

Россия ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии, заявили в МИД РФ.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что в ближайшее время будет сделано заявление.

Решение ФРГ выслать дипломатов связано с "делом Хангошвили". Напомним, 15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Суд постановил, что Соколов действовал по приказу властей России и был сотрудником служб госбезопасности.

В МИД Германии после оглашения приговора был вызван посол России Сергей Нечаев, ему заявили о высылке из страны двух российских дипломатов.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что убийство Хангошвили "нарушает суверенитет Германии". Дипломат подчеркнула, что теперь диалог Москвы и Берлина осложнился, пишет Regnum.