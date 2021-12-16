МС-21 совершил первую посадку в гражданском аэропорту – он прилетел в Иркутск

Новый российский самолет МС-21-300 совершил первую посадку в гражданском аэропорту. В рамках сертифицированных контрольных испытаниях он осуществил перелет из подмосковного Жуковского в Иркутск, пролетев более 4 тыс. км.

"Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации", - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

В октябре этого года замминистра транспорта России Игорь Чалик высказывал надежду на то, что МС-21 получит сертификат в декабре этого года.

Впрочем, еще в июле в интервью "Российской газете" глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сертификация МС-21 с американскими двигателями планируется на 2022 год, а версия с российскими силовыми установками ПД-14 и вовсе будет сертифицирована не ранее 2023 года.

По словам главы Минпромторга, доля российских комплектующих в МС-21 с иностранными двигателями по стоимости составляет около 50%, с российскими двигателями эта доля увеличится до 70%. Для сравнения "Суперджет" по стоимости на 80% состоит из зарубежных компонентов.