16 Декабря 2021
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Си Цзиньпин, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Через Китай Россия подталкивает США повлиять на выполнение Украиной Минских соглашений

Прошедшие переговоры глав России и Китая не случайно состоялись вскоре после переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Обе страны дают понять США, что отношения друг с другом для них важнее, чем позиция Вашингтона, пишет украинское издание "Страна", находящееся в опале у киевской власти.

Тон переговоров Путина и Си Цзиньпина был очень дружелюбным в отличие от сдержанного разговора Путина с Байденом. Путин подтвердил, что приедет на Олимпиаду в Пекин и лично встретится с Си Цзиньпином, что в условиях бойкота западных стран является подчеркнуто дружеским шагом по отношению к Китаю. Лидер Китая заявил, что Россия и Китай "отстаивают истинную суть демократии и прав человека", намекнув на неуместность лидерства США в этом вопросе.

Издание полагает, что США хотят разменять Украину на охлаждение отношений России с Китаем. В России же демонстрируют Китаю, что переговоры по Украине не означают ухудшения российско-китайских отношений. А США - что пока нет реальных действий по Украине, отношения с Китаем будут только укрепляться, что не нравится США. При этом даже в случае каких-то реальных подвижек по Украине отношения с Китаем все равно не ухудшатся: это невыгодно ни России, ни Китаю. Но действительное выполнение Минских соглашений крайне маловероятно - США это не нужно. Хотя они и заявляют о готовности повлиять на Украину.

Теги: Россия, Китай, США, Украина



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