Путин подтвердил, что приедет на Олимпиаду в Пекин и лично встретится с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в режиме видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подтвердил намерение посетить в феврале 2022 года церемонию открытия зимних Олипийских игр в Пекине и лично встретиться с главой КНР.

Также Путин заявил, что считает отношения Москвы и Пекина образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что ждет Путина с визитом в КНР. "Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период", - сказал он.

Путин уже присутствовал в 2008 году на открытие летних Олимпийских игр в Пекине. Тогда ряд глав государств, в том числе Германии, Канады и Новой Зеландии, а также тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун отказались участвовать в торжествах.

В этом году США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Позже к ним присоединилась Австралия.