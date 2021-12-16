Европарламент исправил опечатки в грамоте с ошибкой в имени Навального

Европарламент заменил русскоязычный сертификат о присуждении "Награды имени Сахарова" для российского оппозиционера Алексея Навального, исправив в нем ошибки.

"Подтверждаю, что сертификат был исправлен и заменен", — сказал РИА "Новости" представить пресс-службы ЕП.

В официальной грамоте, которую вручили 14 декабря в Страсбурге дочери Алексея Навального Дарье, было допущено две ошибки. В документе указывалось, что награда присуждена "Алескею". Также была ошибка в написании слова "коррупция" (с одной "р").

Разведсообщества США и стран ЕС признают, что интерес к "берлинскому пациенту" Алексею Навальному неуклонно снижается, заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", — сказал Нарышкин.