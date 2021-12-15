15 Декабря 2021
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Политика В России
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин (2012) | Фото: Накануне.RU

Нарышкин: Запад ищет замену Навальному как эмблеме протестного движения в России

Разведсообщества США и стран ЕС признают, что интерес к "берлинскому пациенту" Алексею Навальному неуклонно снижается, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".

"Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что операция Запада с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась.

По слова главы СВР, в том числе поэтому у западных спецслужб поубавилось энтузиазма по поводу возможности инспирировать в России массовое протестное движение.

Напомним, в августе прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

Теги: сергей нарышкин, алексей навальный



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