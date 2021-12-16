Конструктивизм - бренд, который никому не нужен. Агент по недвижимости рассказал, как поднять спрос на квартиры в зданиях 20-ых годов

Недвижимость эпохи конструктивизма в Екатеринбурге не пользуется особой популярностью. Об этом в ходе дискуссии на тему "Прагматизация символического капитала ОКН" решил порассуждать директор агентства недвижимости "Диал" Александр Дмитриев, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за своих уникальных форм и оригинальной планировки, присущей советской архитектуре 1920-30-ых годов, может показаться, что очереди на покупку квартир в этих домах не имеют конца, однако по словам Дмитриева, люди не столько хотят, сколько вынуждены приобретать жилье в старых домах, даже если они являются зданиями конструктивизма. Причина недовольства проста - каким бы статусом не обладал объект, для коммунальных служб это просто старое здание, на уход за которыми можно "забить". Таким образом, даже с удобной планировкой, высокими потолками и отличным расположением, потенциальных покупателей отпугивают неубранные подъезды, неухоженные дворы и общее состояние дома.

"Постоянно обсуждается в этом жилье вопрос - деревянные перекрытия или железобетонные и насколько первые снижают стоимость. Так сложилось, что у меня давний приятель живет во Франции и у него сын покупал в Страсбурге квартиру под сдачу в аренду. Этому дому больше 200 лет, там деревянные перекрытия и это вообще никого не смущает, ведь дома в идеальном состоянии. И у нас то же самое. Как только нам попадается дом, где все нормально и подъезд отремонтирован, покупатель даже не задает часть вопросов. Но когда все начинает в комплексе работать: и плохой подъезд, и ветхое состояние, нам не помогает ни красивая история здания, ни какие-либо другие факторы", - заверил риэлтор.

Александр Дмитриев назвал конструктивизм брендом, но отметил, что бренд как товар не будет работать, если его поместить в грязную мокрую упаковку. Он также выразил мнение, что вероятной причиной отказа застройщиков и властей работать с данными объектами являются большие затраты на их реконструкцию. Но и как исправить ситуацию пока не ясно.

"Насколько я могу видеть, застройщики действительно не хотят браться за нерентабельные истории. Если есть возможность убрать старое жилье и понимание, что за это ничего не будет, вполне логично предполагать за ними такие действия. С точки зрения властей, тоже можно их понять, потому что как только они нагружают застройщика, тот перекладывает это на плечи покупателей и, таким образом, растет себестоимость жилья. Мы можем получить решение государства, тот поручает застройщику сохранить или преумножить данный комплекс. Это, в свою очередь, сказалось на себестоимости всех остальных дворов, и мы получили дом стандарт-класса со стоимостью уже не 90 за "квадрат", а 200. Но кому это нужно? Это конечно болезненная тема. Та же история, что с метро: мы можем обсуждать с застройщиками, метростроителями, городскими властями, но возможно это должно идти с федерального центра? Будет там воля, так у нас весь конструктивизм будет блестеть и сверкать", - пояснил Дмитриев.

Напомним, что генеральный директор компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев рассказал, для чего выступил с инициативой о создании комиссии по работе с памятниками историко-культурного наследия (ИКН). По его словам, памятники находятся в таком плачевном состоянии "не от хорошей жизни".