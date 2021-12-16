Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, следует из приказов Минпросвещения и Рособрнадзора на портале правовой информации.

При этом основной государственный экзамен состоится с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период сдачи ЕГЭ - 21 марта-18 апреля, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями - 21 апреля-17 мая.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой". "Это просто пытка какая-то для молодежи".