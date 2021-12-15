Тренер Руй Витория покинул московский "Спартак"

Тренер Руй Витория покинул московский футбольный клуб "Спартак".

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Официально: «Спартак» и Руй Витория приняли решение о расставании ⚠️



Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере!



➡️ Подробнее: https://t.co/TMYIzbf74I pic.twitter.com/EimnT4HOnx — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2021

Напомним, что Витория возглавил "Спартак" перед стартом сезона 2021/22. В данный момент московский клуб после 18 матчей занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (6 побед, 5 ничьих, 7 поражений). В Лиге Европы UEFA "Спартак" сумел выйти из группы с первого места и весной сыграет в 1/8 финала турнира.