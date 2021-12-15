15 Декабря 2021
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Руй Витория (2021) | Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

Тренер Руй Витория покинул московский "Спартак"

Тренер Руй Витория покинул московский футбольный клуб "Спартак".

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что Витория возглавил "Спартак" перед стартом сезона 2021/22. В данный момент московский клуб после 18 матчей занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (6 побед, 5 ничьих, 7 поражений). В Лиге Европы UEFA "Спартак" сумел выйти из группы с первого места и весной сыграет в 1/8 финала турнира.

Теги: футбол, Руй Витория, тренер, Спартак



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