"Спартак" в гостях обыграл "Легию" и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы

"Спартак" с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы UEFA.

В матче шестого тура группы C "красно-белые" на выезде обыграли польскую "Легию". Единственный мяч во встрече на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Кроме этого, в компенсированное время вратарь Александр Селихов спас свою команду, отразив пенальти от Томаша Пекхарта. Это случилось на 90+8 минуте.

"Спартак" с 10 очками занял первое место в группе, итальянский "Наполи" тоже с 10 очками завершил групповой этап на втором месте. В Лигу конференций опустился английский "Лестер" (8 очков), "Легия" (6) осталась четвёртой и вылетела из еврокубоков.

Отметим, что будущей весной в плей-офф Лиги Европы сыграет также петербургский "Зенит".