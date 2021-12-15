Аргентинский футболист Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Аргентинский футболист Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал на специальной пресс-конференции, организованной клубом "Барселона".

"Здоровье на первом месте. Медицинский персонал посоветовал мне прекратить играть", - сказал Серхио, не сдерживая слёз. Ранее у спортсмена были выявлены проблемы с сердцем.

"It's a very difficult moment ... it's for my health."



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

Последний раз 33-летний Агуэро выходил на поле 30 октября в матче чемпионата Испании против "Алавеса". За "Барселону" он успел провести лишь четыре игры в Ла Лиге и забить один мяч.

Ранее именитый нападающий выступал за аргентинский "Индепендьенте", испанский "Атлетико" и английский "Манчестер Сити", а также на национальном уровне представлял сборную Аргентины, за которую сыграл 101 матч и забил 42 гола.