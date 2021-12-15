Мэр уральского города отправлен в отставку: он два года выписывал себе премии

На Среднем Урале отправлен в отставку глава Белоярского городского округа Андрей Горбов. В прокуратуре заявили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что главе с января 2018 по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премии на основании... подписанных им же самим распоряжений. Было установлено, что деньги начислялись без решения представительного органа местного самоуправления.

Как выяснили в прокуратуре, также Горбов не принял никаких мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у его на тот момент первого заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству. В этой связи прокурор внес представление в думу Белоярского.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение об удалении главы администрации в отставку - в связи с нарушениями закона о противодействии коррупции.

Напомним, что похожая ситуация была и в другом уральском городе - Заречном. Его глава Андрей Захарцев несколько раз начислял себе "единовременные вознаграждения", но когда это вскрылось, чиновника заставили вернуть деньги в местный бюджет. А на днях Захарцева повторно назначили главой Заречного.