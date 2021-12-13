13 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Андрея Захарцева повторно назначили главой Заречного

Андрей Захарцев повторно назначен мэром Заречного. За место главы с ним боролись первый заместитель главы Олег Кириллов (1 голос) и бывший мэр Василий Ланских (3 голоса). За действующего главу проголосовало 14 депутатов.

Напомним, что вопросом смены градоначальника задались после проверки СКР и прокуратуры информации о присвоении бюджетных средств. Так Андрей Захарцев несколько раз начислял себе "единовременные вознаграждения". В последствие инцидент вскрылся, а главу города заставили вернуть деньги в местный бюджет.

Вместе с этим по собственной инициативе свой пост покинула и главный бухгалтер администрации. В департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области также сообщили, что Белоярской межрайонной прокуратурой в отношении Захарцева была направлена выписка из протокола заседания рабочей группы СУ СКР для дачи уголовно-правовой оценки.

После подтверждения информации об антикоррупционных действиях градоначальника, пять из 19 депутатов гордумы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отставки действующего главы в связи с утратой доверия.

Теги: Заречный., мэр



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