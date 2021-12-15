ЕСПЧ призвал Россию ввести "семейное насилие"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал власти России принять закон о "семейном насилии". Суд рассмотрел заявления четырех пострадавших от бывших сожителей или супругов россиянок и решил, что власти России не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с "семейным насилием". И пока этого не будет, суд продолжит рассмотрение аналогичных дел в упрощенной и ускоренной форме.

Также европейцы заявили, что российские правоохранительные органы не реагируют на "семейное насилие", а в России "ошеломляющие масштабы домашнего насилия в отношении женщин".

Эту тему в ЕС педалируют давно, настаивая на том, что именно семья как таковая является причиной насилия. Как отмечает профессор кафедры государственного и муниципального ИГСУ РАНХиГС и эксперт СФ юрист Игорь Понкин, субъектом преступления объявляется семья, что является неслыханным с точки зрения права. При этом карать предлагается за то, что не является ни административным, ни уголовным правонарушением, потому что случаи уголовного преступления уже подпадают под Уголовный кодекс.

Антисемейный характер подобных законов состоит в том, что из всех видов насилия, которые совершаются на улице, в школе и т.д., выбирается только один - в семье, и он связывается с самой природой семьи, а не с конкретными преступлениями. Фактически создается параллельная система права. Многие эксперты указывают, что термин "домашнее насилие" является манипулятивным, так как насилие в случае, если его участники имеют семейно-родственные связи друг с другом, не отличается от такого же насилия, но без родственных связей. Такие преступления должны рассматриваться одинаково. Если семейные отношения являются отягчающим обстоятельством, то получается, что закон вводит дополнительное наказание за семейную жизнь.

Подавляющее большинство случаев насилия совершаются не в семье. Так, в 2020 году против детей в семье было совершено 25% от всех насильственных преступлений против детей. На убийства в семье пришлось 9% от всех убийств несовершеннолетних (39 из 423), причем насилие в семье против детей в три раза реже заканчивается убийством, чем вне ее, - в среднем 1 из 200 (против 1 из 70 в целом).

Против женщин в 2018 году в России было совершено в семье только 22% преступлений от всех преступлений против женщин с применением насилия, в том числе мужьями - 12%. Против несовершеннолетних в семье было совершено лишь 17% преступлений от всех преступлений против детей с применением насилия, в том числе родителями - 11%. То есть лишь чуть более 10% насильственных преступлений приходится на мужей по отношению к женам и на родителей по отношению к детям.

Также показательно, что в 2015 году насильственной смертью в семье погибли 304 женщины и 756 мужчин. Это менее 9% от всех убийств, а женщины погибают намного реже мужчин. Большинство этих случаев связано с употреблением алкоголя.

Однако ЕСПЧ требует "вписать в наше законодательство антисемейную идеологию радикального феминизма", пишет председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

В апреле 2021 года председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников неожиданно заявил, что с законом о "семейном насилии" уже наломали дров и "нужно сделать так, чтобы он не привел к ювенальной юстиции". Последнее, однако, вряд ли возможно, поскольку концепция "семейного насилия" изначально носит ювенальный характер.