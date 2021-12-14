14 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
сосульки, табличка, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

На Петроградской стороне глыба льда упала на 10-летнего школьника

Вопреки заявлениям Александра Беглова о готовности города к зиме, коммунальные службы не успевают вовремя чистить крыши от наледи.

На Большом проспекте Петроградской стороны глыба льда упала на 10-летнего ребенка. У мальчика травмировано правое плечо, врачи диагностировали у него отрыв фрагмента кости.

«Ушиб нижней трети правого плеча, отрыв фрагмента кортикального слоя наружного мыщелка правого плеча, состояние удовлетворительное», — гласит диагноз.

За минувшие сутки это уже третий случай падения сосулек на прохожих. Ранее в Центральном районе крупная льдина упала на голову 60-летнему мужчине. А в Адмиралтейском районе, на набережной реки Мойки сосулькой пробило череп 33-летней женщине. Ее доставили в реанимацию Мариинской больницы.

Все эти несчастные случаи стали прямым следствием неудовлетворительной работы подведомственных Смольному комитетов.

Теги: александр беглов, смольный, глыба льда, сосулька



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