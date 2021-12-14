Назначен руководитель отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени

Руководителем отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Василий Ренцанов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медали МВД России "За отличие в службе".

"Главная задача Василия Ренцанова в новой должности - обеспечение безопасности на дорогах областного центра, сохранение жизни и здоровья тюменцев", - говорится в сообщении ведомства.

Василий Ренцанов родился 5 апреля 1982 года в Новом Уренгое. Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016-2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.



