14 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" подписал шведского голкипера из рижского "Динамо"

Екатеринбургский "Автомобилист" заключил односторонний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года. Хоккеист переходит из рижского "Динамо" в обмен на денежную компенсацию. Он будет выступать в "Автомобилисте" под 35-м номером.

Юхан Маттссон был основным вратарем "Динамо" в нынешнем сезоне. В 28 матчах голкипер отразил 91,6% бросков по своим воротам, показав коэффициент надежности 2,51.

Напомним, что в сентябре "Автомобилист" покинул чешский вратарь Якуб Коварж, долгие годы являвшийся основным голкипером команды. По итогам предсезонной подготовки и первого проведенного матча 33-летний игрок пришел к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь клубу в нынешнем сезоне. "Автомобилист" и Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на игрока до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за уральским клубом.

Теги: Автомобилист, голкипер, Динамо



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