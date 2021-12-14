14 Декабря 2021
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Александр Бастрыкин (2017) | Фото: sledcom.ru

Бастрыкин приехал на шахту "Листвяжная"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, на шахту "Листвяжная", где в конце ноября произошел взрыв.

Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте ЧП.

Также Бастрыкин встретится с пострадавшими и родственниками погибших, передает РИА Новости.

Как сообщалось, горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в МЧС. Тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Напомним, что следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое.

Теги: шахта листвяжная, александр бастрыкин



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