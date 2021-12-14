Кассирша, укравшая 23 миллиона из банка в Ачинске, сама пришла в полицию

Кассирша из Ачинска (Красноярский край) сама пришла в полицию после кражи из банка 23 миллионов рублей.

Женщина сдалась вечером 13 декабря по просьбе своей матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

9 декабря ведомство показало видео с кражей денег из банка. На кадрах видно, что 30-летняя кассирша открыла сейфы, забрала оттуда деньги (по данным следствия - 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро).

Купюры она сложила в коробки и унесла с собой. Позже ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Оперативники посчитали, что мать кассирши может знать, где находится девушка. С женщиной поговорили еще раз, она призналась, что общается с дочерью, и по телефону убедила ее сдаться.

Напомним, в 2019 году в Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн рублей у банка в Салавате. Задержание прошло на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Позже ее муж был задержан как соучастник кражи. По данным следствия, супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги. Затем он их клал на личный счет или тратил на спортивные ставки.