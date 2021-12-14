Застройщики призвали людей радоваться росту цен на жилье

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль раскритиковал жалобы жителей Екатеринбурга на стремительный рост цен на жилье. По его словам, жилье — это акции горожан, а снижение стоимости несёт прямой вред всей стране в целом.

"Все негодуют насчёт роста цен на жилье. Жилье — это 100%-ный актив наших жителей. Если вы купили акцию "Роснефти", а она дешевеет с каждым днём, вы будете радоваться? Да вы будете в панике. Поэтому, когда у нас снижаются цены на жилье, это прямая дорога к кризису, беднеет вся страна. Вы беднеете реально, вы не можете брать кредиты, потому что вам нечего предложить в качестве залога, вы перестаёте потреблять, инвесторы перестают вкладывать — а зачем, если это убыточная инвестиция? Странно, когда беду для всего народа считают счастьем", — заявил Андрей Бриль на конференции в уральской столице.

Напомним, по оценкам Центробанка, квадратный метр жилья в России с начала пандемии в среднем подорожал на 39%, тогда как с 2013 по 2020 год — на 33%.