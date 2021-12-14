Застройщики призвали людей радоваться росту цен на жилье

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

Застройщики призвали людей радоваться росту цен на жилье

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль раскритиковал жалобы жителей Екатеринбурга на стремительный рост цен на жилье. По его словам, жилье — это акции горожан, а снижение стоимости несёт прямой вред всей стране в целом.

"Все негодуют насчёт роста цен на жилье. Жилье — это 100%-ный актив наших жителей. Если вы купили акцию "Роснефти", а она дешевеет с каждым днём, вы будете радоваться? Да вы будете в панике. Поэтому, когда у нас снижаются цены на жилье, это прямая дорога к кризису, беднеет вся страна. Вы беднеете реально, вы не можете брать кредиты, потому что вам нечего предложить в качестве залога, вы перестаёте потреблять, инвесторы перестают вкладывать — а зачем, если это убыточная инвестиция? Странно, когда беду для всего народа считают счастьем", — заявил Андрей Бриль на конференции в уральской столице.

Напомним, по оценкам Центробанка, квадратный метр жилья в России с начала пандемии в среднем подорожал на 39%, тогда как с 2013 по 2020 год — на 33%.

Теги: жилье, рост цен, гильдия девелоперов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7992

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети