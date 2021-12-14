14 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

В Туве 74 кадета госпитализированы с отравлением

74 ребенка госпитализированы с признаками пищевого отравления из школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в Кызыле.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное. На территории школы-интерната введен карантин, сообщили в МЧС.

Первые 33 ребенка поступили в больницу Кызыла вечером 13 декабря. Им был поставлен предварительный диагноз ОРВИ, пишет Regnum.

Для установления причин отравления организовано эпидемиологическое расследование, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем инстаграме.

В 2019 году в тувинской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус" также отравились воспитанники. Семь подростков-кадетов доставили в инфекционную больницу с признаками отравления. Было возбуждено уголовное дело.

Теги: кадеты, отравление, тува



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