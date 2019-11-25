В Туве отравились семь подростков-кадетов

В Туве семь подростков-кадетов доставили в инфекционную больницу с признаками отравления.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 22 ноября в школы-интернате "Тувинский кадетский корпус", отравившимся от 13 до 15 лет

Дети после ужина почувствовали недомогание, после чего их положили в инфекционную больницу Кызыла. По предварительным данным состояние детей оценивается как средней тяжести.

В апреле в кадетском корпусе под Красноярском отравились 17 курсантов.

Им был поставлен диагноз "Острая кишечная инфекция". По данным СМИ, шесть человек госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы в Красноярске.