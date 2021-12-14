Тагильские общественники отстояли "мусорные" нормативы и в областном суде

В понедельник Свердловский областной суд рассмотрел иск общественницы из Нижнего Тагила Надежды Журавлевой к Региональной энергетической комиссии региона.

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Журавлева требовала признать недействительным постановление РЭК в части установления норматива накопления мусора для жителей Свердловской области за пределами Екатеринбурга. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, иск был удовлетворен полностью.

"Нам удалось доказать, что Региональная энергетическая комиссия утверждает нормативы, даже не придумывая новые расчеты. РЭК принесла расчеты, в которых не исключила замеры Нижнего Тагила, признанные Вторым апелляционным судом незаконными. Они были проведены с нарушением правил, установленных Правительством РФ", - прокомментировала адвокат Вера Мангилева, представлявшая на процессе интересы общественницы.

По ее словам, если в ближайшее время РЭК не подаст апелляцию на решение суда, то оно вступит в силу.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2021 года тагильские активисты добились признания того, что им установили завышенные тарифы. Однако Региональная энергетическая комиссия (РЭК) не только оставила нормативы на прежнем уровне, но еще и обратилась в суд для отмены апелляционного решения. В итоге тагильчане отстояли "мусорные" нормативы в кассационном суде.