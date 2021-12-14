Тагильские общественники отстояли "мусорные" нормативы и в областном суде

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Группа граждан из Нижнего Тагила, подавшая в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления мусорных отходов (2020) | Фото: Накануне.RU

Тагильские общественники отстояли "мусорные" нормативы и в областном суде

В понедельник Свердловский областной суд рассмотрел иск общественницы из Нижнего Тагила Надежды Журавлевой к Региональной энергетической комиссии региона.
Читайте также:

Журавлева требовала признать недействительным постановление РЭК в части установления норматива накопления мусора для жителей Свердловской области за пределами Екатеринбурга. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, иск был удовлетворен полностью.

"Нам удалось доказать, что Региональная энергетическая комиссия утверждает нормативы, даже не придумывая новые расчеты. РЭК принесла расчеты, в которых не исключила замеры Нижнего Тагила, признанные Вторым апелляционным судом незаконными. Они были проведены с нарушением правил, установленных Правительством РФ", - прокомментировала адвокат Вера Мангилева, представлявшая на процессе интересы общественницы.

По ее словам, если в ближайшее время РЭК не подаст апелляцию на решение суда, то оно вступит в силу.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2021 года тагильские активисты добились признания того, что им установили завышенные тарифы. Однако Региональная энергетическая комиссия (РЭК) не только оставила нормативы на прежнем уровне, но еще и обратилась в суд для отмены апелляционного решения. В итоге тагильчане отстояли "мусорные" нормативы в кассационном суде.

Теги: мусор, нормативы, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2021 12:52 Мск Тагильчане отстояли "мусорные" нормативы в кассационном суде
Ранее 30.03.2021 16:03 Мск Свердловская прокуратура признала незаконными действия РЭК по мусорным тарифам
Ранее 11.03.2021 10:40 Мск Тагильчане обратились в ФСБ после того, как им не стали снижать мусорные тарифы
Ранее 04.03.2021 14:28 Мск "Издевательство над здравым смыслом и людьми". Юрист, выигравший "мусорный суд", прокомментировал "новые" нормативы РЭК на ТКО
Ранее 04.03.2021 13:40 Мск "Откровенно стебанулись". РЭК установил новые-старые нормативы накопления ТКО для Свердловской области
Ранее 24.02.2021 08:50 Мск Общественники нашли нарушения при замерах накопления ТКО в Нижнем Тагиле
Ранее 18.02.2021 15:57 Мск Нижний Тагил готовят к повышению "мусорных" тарифов. "Это наказание населения за походы в суды"
Ранее 16.02.2021 12:42 Мск МинЖКХ: Перерасчет нормативов ТКО в Нижнем Тагиле необязательно приведет к их снижению
Ранее 09.02.2021 08:21 Мск Уральские активисты добились пересмотра "мусорных" тарифов
Ранее 26.11.2020 08:06 Мск Свердловские активисты оспаривают "мусорные" тарифы в суде Санкт-Петербурга
Ранее 30.07.2020 15:52 Мск "Мы пойдем в Верховный суд": Нижнетагильским активистам не удалось оспорить "мусорные" тарифы
Ранее 13.03.2020 13:03 Мск Нормативы накопления ТКО в Свердловской области утвердили после замеров всего 27 адресов
Ранее 11.02.2020 17:18 Мск РЭК обязали предоставить суду результаты замеров, из которых складываются "мусорные нормативы"
Ранее 11.02.2020 12:18 Мск Процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила начался с акции протеста у суда
Ранее 07.02.2020 13:25 Мск Свердловского министра "вызвали" в суд из-за нормативов накопления ТКО
Ранее 25.01.2020 13:37 Мск Жители Нижнего Тагила вышли на экологический митинг, несмотря на холодную погоду
Ранее 24.01.2020 19:23 Мск Тагильчане на общегородском собрании выразили недовольство завышенными нормативами по вывозу ТКО
Ранее 17.01.2020 10:56 Мск "Деньги - есть". Куйвашев пообещал очистить Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле
Ранее 14.01.2020 10:12 Мск Новый год - новый протест. В Нижнем Тагиле готовится очередной митинг
Ранее 12.10.2019 13:15 Мск Мэр не пришел на народный сход в Нижнем Тагиле
Ранее 08.10.2019 11:36 Мск Тагильские активисты огласили свои требования к мэру Владиславу Пинаеву
Ранее 08.10.2019 11:05 Мск Власти согласовали народный сход в Нижнем Тагиле, приуроченный к годовщине назначения Пинаева
Ранее 07.10.2019 15:35 Мск В Нижнем Тагиле новый народный протест намечается к годовщине назначения Пинаева


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7975

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети