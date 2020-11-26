26 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Процесс по &quot;мусорным нормативам&quot; для Нижнего Тагила, представители жителей (2020) | Фото: Накануне.RU

Нижнетагильские активисты оспаривают решение Свердловского суда по "мусорным" тарифам в Санкт-Петербурге

Представители движения "Тагил за перемены", выступающие за пересмотр нормативов накопления отходов, обратились в апелляционный суд Санкт-Петербурга для оспаривания решения Свердловского областного суда.

Напомним, что в Екатеринбурге суд отказал активистам в исковых требованиях, сославшись на "не обязательный к исполнению" закон.

"Суд погрузился в дело и для полноты рассмотрения запросил у РЭК необходимые документы по замерам ТКО, например такие, как измерительные приборы, которыми проводились измерения веса отходов. Кстати, нам, по нашим запросам, в Областном суде такие сведения отказались предоставлять. Также напомним вам, что активистам из Новой Ляли суд вообще отказал в рассмотрении дела о признании нарушения проводимых замеров образования отходов", - рассказал адвокат защиты Марат Ганиев.

На данный момент апелляционный суд назначил дополнительное судебное слушание на 16 декабря текущего года. По словам Ганиева, факт того, что активистам не отказали в апелляции может свидетельствовать о серьезных шансах на победу в этом "мусорном" деле.

Напомним, инициативная группа граждан из Нижнего Тагила "Тагил за перемены" подала в суд на РЭК Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления отходов. По данным активистов, по результатам независимого исследования оказалось, что установленные регулятором нормативы кратно отличаются в большую сторону. По данным тагильчан, РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг. Также общественники считают, что регулятор "раздул" и объемы накопления: установленный показатель – 0,169 м3 в месяц, реальный – 0,055 м3. Таким образом, справедливый тариф составляет 38,31, а не 117,73 руб. с человека.

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Нижнетагильские активисты оспаривают решение Свердловского суда по "мусорным" тарифам в Санкт-Петербурге

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Теги: ТКО, РЭК, Нижний Тагил, суд, Ганиев



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