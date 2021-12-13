Главный тренер "Автомобилиста" о поражении от "Спартака": Мы были статистами на льду

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин подвел итоги матча своей команды против московского "Спартака". Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой столичного клуба со счетом 5:2.

В составе екатеринбуржцев шайбы забросили Райан Спунер и Патрис Кормье. У спартаковцев отличились Йори Лехтеря, Иван Дроздов (дважды), Вячеслав Солодухин и Тим Хеед.

Как заявил Заварухин после матча, его хоккеисты плохо начали первый период, а "Спартак" был быстрее.

"Думаю, что за счет первого периода мы и проиграли игру. Сейчас я комментировать не буду, кто виноват. Надо посмотреть, проанализировать матч. Были статистами на льду, наблюдали за игроками "Спартака", как они забивали голы", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Он отметил, что решил предоставить игрокам выходные.

"Дадим ребятам отдохнуть, а дальше продолжим работать. Будем готовиться к оставшейся части чемпионата", - добавил Николай Заварухин.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 21 декабря в Екатеринбурге. Соперником будет "Барыс" из Казахстана.