13 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Главный тренер "Автомобилиста" о поражении от "Спартака": Мы были статистами на льду

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин подвел итоги матча своей команды против московского "Спартака". Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой столичного клуба со счетом 5:2.
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В составе екатеринбуржцев шайбы забросили Райан Спунер и Патрис Кормье. У спартаковцев отличились Йори Лехтеря, Иван Дроздов (дважды), Вячеслав Солодухин и Тим Хеед.

Как заявил Заварухин после матча, его хоккеисты плохо начали первый период, а "Спартак" был быстрее.

"Думаю, что за счет первого периода мы и проиграли игру. Сейчас я комментировать не буду, кто виноват. Надо посмотреть, проанализировать матч. Были статистами на льду, наблюдали за игроками "Спартака", как они забивали голы", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Он отметил, что решил предоставить игрокам выходные.

"Дадим ребятам отдохнуть, а дальше продолжим работать. Будем готовиться к оставшейся части чемпионата", - добавил Николай Заварухин.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 21 декабря в Екатеринбурге. Соперником будет "Барыс" из Казахстана.

Теги: Автомобилист, Спартак, Заварухин



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