ВСМ позволит добраться из Москвы в Нижний Новгород за два часа

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Нижний Новгород позволит сократить путь между двумя городами до 1 часа 46 минут.

Как заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, согласно проекту, одна из станций в Нижнем Новгороде будет сопряжена с Московским вокзалом.

"От Курского вокзала, от центра Москвы, до Московского вокзала — географического центра Нижнего Новгорода — будет 1 час 46 минут", — сообщил он.

По его словам, если проект будет запущен, Нижний Новгород получит три дополнительные станции высокоскоростной магистрали, сообщает ТАСС.

Тем временем, в правительстве, судя по всему, не приняли окончательное решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Власти могут отказаться от проекта или перенести его на более поздний срок.