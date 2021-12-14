На Кубани 133 предпринимателя открыли собственное дело по итогам обучения в краевой школе "Бизнес молодых"

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Краснодарский край
вениамин кондратьев, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 133 предпринимателя открыли собственное дело по итогам обучения в краевой школе "Бизнес молодых"

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил победителей нового регионального проекта, который был организован чтобы оказать поддержку начинающим предпринимателям, передает корреспондент Накануне.RU. Проект оказался востребованным в крае. Участники проекта рассказали губернатору, что за время учебы они получили новые знания, помощь наставников и необходимую финансовую поддержку – до 3 млн рублей на открытие дела под 0,1% годовых и до 1 млн – без залога и поручителей.

"Сегодня здесь успешные и амбициозные люди, которые решили открыть собственное дело, а мы им в этом помогли, реализуя проект «Бизнес молодых». Поступило более 5 тысяч заявок, участвовало около 3 тысячи человек со всего края. 183 из них успешно защитили бизнес-планы, 133 – уже создали свой бизнес. Вы показали, что талантливы, способны двигаться вперед и добиваться успеха. Именно такая молодежь нужна краю и мы будем вас поддерживать. Фонд микрофинансирования предоставит кредиты лучшим выпускникам по льготным ставкам на открытие дела. Такой меры поддержки молодых предпринимателей нет ни в одном регионе страны", – сказал Вениамин Кондратьев.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам исполнительного директора Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства края Оксаны Коваленко, фонд уже выдал более 16 млн рублей. Заявки на 4 млн рублей находятся в рассмотрении. При этом, все одобренные займы победители конкурса получат уже до конца текущего года. В 2022 году ожидается увеличение количества участников.

Отметим, что инфраструктура поддержки МСП в Краснодарском крае признана одной из лучших в стране.

В рамках проекта "Бизнес молодых" его участники изучали по специально разработанной модульной программе основные направления для ведения бизнеса: анализ рынка, формирование, продвижение и продажа продукта, управление, правовые вопросы и бухгалтерский учет. Молодые предприниматели также работали в отраслевых группах для написания и подготовки планов к защите бизнес-планов перед экспертами. Им помогали опытные предприниматели и топ-менеджеры. Всего было проведено более 30 очно-заочных мероприятий, а это более 72 часов обучения в течение 4 месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2021 году в крае, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, стартовал проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Он предназначен для начинающих предпринимателей, а также тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес.

Теги: вениамин кондратьев, бизнес молодых, школа предпринимателей, кубань



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7991

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети