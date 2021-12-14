На Кубани 133 предпринимателя открыли собственное дело по итогам обучения в краевой школе "Бизнес молодых"

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил победителей нового регионального проекта, который был организован чтобы оказать поддержку начинающим предпринимателям, передает корреспондент Накануне.RU. Проект оказался востребованным в крае. Участники проекта рассказали губернатору, что за время учебы они получили новые знания, помощь наставников и необходимую финансовую поддержку – до 3 млн рублей на открытие дела под 0,1% годовых и до 1 млн – без залога и поручителей.

"Сегодня здесь успешные и амбициозные люди, которые решили открыть собственное дело, а мы им в этом помогли, реализуя проект «Бизнес молодых». Поступило более 5 тысяч заявок, участвовало около 3 тысячи человек со всего края. 183 из них успешно защитили бизнес-планы, 133 – уже создали свой бизнес. Вы показали, что талантливы, способны двигаться вперед и добиваться успеха. Именно такая молодежь нужна краю и мы будем вас поддерживать. Фонд микрофинансирования предоставит кредиты лучшим выпускникам по льготным ставкам на открытие дела. Такой меры поддержки молодых предпринимателей нет ни в одном регионе страны", – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам исполнительного директора Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства края Оксаны Коваленко, фонд уже выдал более 16 млн рублей. Заявки на 4 млн рублей находятся в рассмотрении. При этом, все одобренные займы победители конкурса получат уже до конца текущего года. В 2022 году ожидается увеличение количества участников.

Отметим, что инфраструктура поддержки МСП в Краснодарском крае признана одной из лучших в стране.

В рамках проекта "Бизнес молодых" его участники изучали по специально разработанной модульной программе основные направления для ведения бизнеса: анализ рынка, формирование, продвижение и продажа продукта, управление, правовые вопросы и бухгалтерский учет. Молодые предприниматели также работали в отраслевых группах для написания и подготовки планов к защите бизнес-планов перед экспертами. Им помогали опытные предприниматели и топ-менеджеры. Всего было проведено более 30 очно-заочных мероприятий, а это более 72 часов обучения в течение 4 месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2021 году в крае, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, стартовал проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Он предназначен для начинающих предпринимателей, а также тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес.