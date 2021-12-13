13 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Татьяна Голикова (2018) | Фото: duma.gov.ru

Правительство создаст базу данных граждан с антителами к коронавирусу - Голикова

Правительство по поручению президента России завершает разработку сервиса, в котором будут фиксироваться обращения бессимптомно переболевших ковидом граждан (или тех, кто не обращался к врачу).

"Сервис будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы. По мнению зампреда Госдумы от "Единой России" Анны Кузнецовой, это обеспечит гражданам равные права и защитит их.  

"Мы предполагаем решение из двух частей. Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января и им не был поставлен диагноз, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода", - пояснила Голикова на встрече с депутатами "Единой России".

Теги: татьяна голикова, база данных, сервис



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