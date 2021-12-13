В Крыму демонтировали скульптуру "Николай II "в яйце чужого"

В Ливадии демонтировали скульптурную композицию, изображавшую императора Николая II и его семью. Памятник, установленный еще в начале октября на частной территории, вызвал слишком много споров.

Ранее в Министерстве культуры и Ливадийском дворце-музее заявили, что не имеют отношения к монументу скульптора Юрия Майорова. Также, по данным РИА Новости, администрация Ялты (в которую входит поселок Ливадия) не давала разрешения на установку скульптуры. Издание сообщает, что сейчас территория бывшего санатория (где и располагался монумент) принадлежит ООО "Курорт Ливадия" - организации, имеющей отношение к православному бизнесмену Константину Малофееву.

Известно, что демонтировать спорных художественных качеств скульптуру просила и мэр Ялты Янина Павленко.

Туристы и местные жители, увидевшие скульптуру, высказывали предположение, что у художника просто не получилось красиво донести в принципе понятную мысль: "Имелось ввиду может какое то родовое гнездо, крылья орла, защищающие династию, но выглядит жутко, как яйцо чужого, и сами лица лишённые эмоций".