11 Декабря 2021
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Общество Крым
Памятник семье Николая II в Ливадии. (2021) | Фото: ВК-группа Подслушано Ялта

"Царь в яйце Чужого": в сети обсуждают памятник семье Николая II в Ливадии

В СМИ и соцсетях обсуждают памятник семье Николая II, установленный в Ливадии. Выяснилось, что, как и в случае с "нововоронежской Алёнкой", инициатива установки скульптуры была частной и находится она на частной территории – не в Ливадийском дворце, но в непосредственной близости от него и от знаменитой скульптуры "Сталин-Рузвельт-Черчилль".
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"Яйцо" с изображением членов императорской семьи установили на территории бывшего санатория "Ливадия", который не имеет отношения к Ливадийскому дворцу-музею.

По данным РИА Новости, администрация Ялты (в которую входит поселок Ливадия) не давала разрешения на установку скульптуры. Композиция была установлена 1 октября 2021 года, скульптор композиции Юрий Майоров, следует из видео канала "Посольство Российской Империи" в Youtubе, где опубликованы кадры открытия скульптуры. Издание сообщает, что сейчас территория бывшего санатория принадлежит ООО "Курорт Ливадия", организации православного бизнесмена Константина Малофеева.

Памятник семье Николая II в Ливадии.(2021)|Фото: ВК-группа Подслушано Ялта

В сети по поводу композиции высказываются разные мнения. Кто-то считает, что если инициатива частная, то и претензий быть не может. Другие пользователи полагают, что в столь известном месте установку даже частных монументов нужно обсуждать с обществом.

"Дорогие ялтинцы! Вот это - первая скульптора некоего молодого скульптора Юрия. То есть взбрело в голову ему слепить, получилось или нет - не важно. Зато стоит в пяти метрах от памятника Сталину-Рузаельту-Черчиллю в Ливадии. Россия ужаснулась уже один раз Аленкой. Ялта теперь тоже подобное имеет. Последний кадр телефон отказывался делать - пугался и засвечивал", - написал анонимный пользователь в сообществе "Подслушано Ялта".

"Имелось ввиду может какое то родовое гнездо, крылья орла, защищающие династию, но выглядит жутко, как яйцо чужого, и сами лица лишённые эмоций", - пишут в комментариях.

Теги: николай ii, скульптура, памятник, императорская семья, памятник аленке, ливадия, крым



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